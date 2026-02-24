Sono 7 le mete italiane premiate dagli European Best Destinations 2026 e inserite nella classifica delle 20 località europee più desiderate dai viaggiatori internazionali. L’Italia torna, quindi, a primeggiare, grazie ai risultati di un sondaggio sui desideri di viaggio, condotto su oltre 1,3 milioni di intervistati di 154 Paesi diversi, con una selezione iniziale di più di 500 destinazioni del Vecchio Continente, valutate in base a popolarità, qualità dell’offerta turistica, crescita dell’interesse online e attenzione alla sostenibilità. Sui social il ministro Santanchè ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sette mete italiane tra le 20 località più desiderate dai turisti internazionali - ha rimarcato in un post -. Dalle Olimpiadi al turismo cambia lo scenario, non il risultato che vede sempre l’Italia protagonista assoluta”.

Madrid al primo posto

Dopo un anno di assenza nella top 20, l’Italia torna con ben 7 località: Verona, Burano, Cefalù, Bosa, Ravello, Procida e Taormina. È Madrid, tuttavia, la metà più votata da oltre 127mila viaggiatori, conquistando così il titolo di European Best Destination 2026. Seconda classificata è Nicosia, la capitale cipriota, mentre terza la meno nota regione slovena di Štajerska. Verona è al quarto posto e la prima italiana in classifica, mentre Burano, ottava, segue Parigi, Câmara de Lobos, sull’isola portoghese di Madeira, e la turca Alaçato. Quasi tutto tricolore il fondo classifica. Al quindicesimo posto c’è infatti Cefalù, Bosa è al 17esimo posto, seguita da Ravello, l’isola di Procida e Taormina.