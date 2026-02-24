Atelier Vacanze potenzia l’offerta su Sharm per l’estate e conferma l’Atelier Club Concorde El Salam

Atelier Vacanze conferma anche per l’estate 2026 l’Atelier Club Concorde El Salam come struttura di punta della programmazione su Sharm el-Sheikh.

La decisione, fa sapere l’operatore attraverso una nota, “nasce dagli eccellenti risultati ottenuti nel corso delle ultime stagioni, registrando performance estremamente positive sia in termini di presenze sia in termini di gradimento degli ospiti. Gli alti tassi di occupazione e i feedback particolarmente favorevoli raccolti hanno confermato la validità del prodotto e la forte attrattività della destinazione”.

In forza dell’alta domanda sulla destinazione, l’operatore ha deciso inoltre di potenziare ulteriormente la presenza su Sharm ampliando il numero dei posti letto disponibili per il 2026.

Parallelamente, il t.o. sta valutando l’ampliamento del piano voli con la possibile introduzione di nuove partenze da aeroporti strategici come Milano e Roma.