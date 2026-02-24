Superata la paralisi causata dalla morte del capo criminale ‘El Mencho’ il governatore dello Stato messicano di Jalisco, Pablo Lemus, ha annunciato il ritorno alla normalità di tutte le attività a cominciare dalle scuole, che hanno riaperto oggi, e dal trasporto pubblico, che sta operando normalmente. Obiettivo è revocare al più presto il codice di massima allerta.

Particolare attenzione è rivolta a Puerto Vallarta, il principale polo turistico statale. Come riportato da Ansa le autorità hanno dispiegato personale per assicurare il ritorno dei mezzi pubblici e degli approvvigionamenti nella zona alberghiera e per tutta la cittadinanza. Il governatore ha ribadito che si continuerà a lavorare “affinché questa importantissima destinazione turistica torni il prima possibile alla sua totale normalità”.