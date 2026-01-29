È pronta a tornare ad accogliere i suoi ospiti dal 26 agosto 2026 una delle leggende dell’hotelliere italiana, l’hotel Danieli di Venezia, che torna in scena come Danieli, A Four Seasons Hotel, Venice .

“Venezia è da sempre una città che sognavamo di inserire nel nostro portfolio di esperienze e lo facciamo con grande rispetto per il suo posto nella storia e immenso entusiasmo per il futuro che ci attende in questo nuovo capitolo per il leggendario hotel Danieli – dice Adrian Messerli , presidente, Hotel Operations – Europa, Medio Oriente e Africa -. Il Gruppo Statuto, owner-partner qui, a Milano, Taormina e nella nostra futura proprietà a Berlino, ha dimostrato ancora una volta una straordinaria sensibilità nel trasformare un proprietà storica in un’espressione contemporanea di lusso che allo stesso tempo guarda con grande rispetto al passato e al futuro”.

A guidare il team dell’hotel, composta da molti volti noti agli ospiti abituali, c’è il direttore generale Christian Zandonella , con una lunga esperienza internazionale che lo ha portato, tra le altre tappe, a Roma e Capri. “Venezia ha sempre acceso l’immaginazione del mondo – dice -. Al Danieli vogliamo aprire le porte a legami autentici con la città, collaborando con artigiani locali e celebrando la bellezza della vita quotidiana veneziana.” L’ingresso è nel cuore del Palazzo Dandolo con un atrio a quattro piani con imponenti colonne di marmo rosa e una raffinata scala dorata. Il designer francese Pierre-Yves Rochon che ha curato alcuni degli hotel Four Seasons più celebri al mondo (Parigi, Cap-Ferrat, Ginevra, Milano e Firenze) ha reinterpretato gli interni ispirandosi alla storia dei tre palazzi attraverso vetri e specchi e una palette distintamente veneziana. L’anima artistica della città si ritrova nei tessuti locali Rubelli, nei pavimenti alla veneziana, nei vetri di Murano e nei marmi italiani.