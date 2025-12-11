Zandonella nuovo direttore del Danieli di Venezia

Sarà Christian Zandonella il direttore del Danieli, A Four Seasons Hotel, icona dell’ospitalità veneziana che è pronto a riaprire per la metà del 2026.

Il Danieli comprende tre palazzi interconnessi, tra cui il Palazzo Dandolo del XV secolo. L’interior designer Pierre-Yves Rochon sta supervisionando il progetto di ristrutturazione, che unisce secoli di maestria artigianale veneziana a una sensibilità contemporanea e raffinata. Sotto la guida di Zandonella, il Danieli presenterà camere completamente reinterpretate — che entro il 2027 arriveranno a 176 sistemazioni — dove design ricercato e texture sontuose si fondono in un’armonia naturale. Al centro della rinascita dell’hotel vi saranno le esperienze, ciascuna concepita per rivelare una Venezia più autentica e intima. Gli ospiti potranno esplorare palazzi privati e giardini segreti o attraversare la laguna a bordo di un’imbarcazione da pesca d’epoca, scoprendo i canali della città da una nuova prospettiva.

Dopo oltre due decenni alla guida di hotel di lusso in tutto il mondo Zandonella torna in Italia: “Nel prepararci al rilancio del Danieli, il mio obiettivo è onorare il suo passato illustre creando al contempo un’esperienza Four Seasons che sia profondamente veneziana e universalmente accogliente – dice il nuovo gm -. Venezia ha sempre alimentato l’immaginazione del mondo. Al Danieli apriamo la porta a connessioni culturali autentiche collaborando con gli artigiani locali e celebrando la bellezza della vita quotidiana in città.”