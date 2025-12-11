Wellness adult-only al Luxury Family Beach Resort Cavallino Bianco Caorle

È un family resort, ma ha un’area pensata e riservata agli adulti. Il Luxury Family Beach Resort Cavallino Bianco Caorle, che aprirà a maggio 2026, riserva al benessere oltre 4.000 metri quadrati di wellness tra piscine riscaldate, zone relax, beauty farm e un’intera area rooftop adults-only pensata per restituire tempo e silenzio agli adulti.

Pur offrendo aree riservate agli adulti, il Cavallino Bianco Caorle – Venezia resta un resort dedicato alle famiglie, dove ogni servizio nasce per valorizzare il tempo condiviso e il cui cuore pulsante è la filosofia ‘It’s Family Time – Live it Now’, che ne guida ogni scelta. E proprio per preservare questo equilibrio, accanto agli spazi dedicati ai bambini e al tempo condiviso, la struttura prevede anche aree pensate esclusivamente per gli adulti.

Nel centro benessere Lea’s Beauty & Spa, posto al terzo e ultimo piano, convivono il percorso caldo-umido con sauna finlandese, biosauna e bagno turco, sale relax luminose e la piscina esterna riscaldata adults-only. A completare l’esperienza, il Cielo Panorama Pool & Lounge (anch’esso riservato agli adulti): un salotto sospeso con servizio bar dedicato per vivere il dopo-sauna in tranquillità.

“La scelta di dedicare alcune aree ai soli adulti non è un vezzo, ma una necessità ben calibrata – dice Ralph A. Riffeser, anima creativa del Gruppo Cavallino Bianco - : lo scopo è garantire spazi esclusivi per la coppia e momenti di rigenerazione individuale, senza rinunciare alla gioia del viaggio con i figli”.

Oltre che nel già citato Cielo Panorama Pool & Lounge, il resort declina l’offerta adults-only anche nella ristorazione, con il raffinato Marco Polo Restaurant. La cornice resta profondamente family-friendly, ma i percorsi sono pensati per favorire un equilibrio naturale tra family time, kids time, my time e two time, ovvero tempo per sé, per la coppia e per la famiglia.