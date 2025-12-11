Eva Air, da gennaio il diretto Milano-Taipei

Arriverà con il nuovo anno un volo diretto tra l’Italia e Taiwan. Il general manager della filiale italiana di Eva Air, Eric Hsueh, ha annunciato l’apertura dal 16 gennaio 2026 del giornaliero Milano Malpensa-Taipei.

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare il volo giornaliero che collegherà l’Italia a Taiwan da gennaio in poi e che soddisfa la crescente domanda del mercato e conferma la nostra volontà di investire in Italia con una nuova proposta di alto livello - ha affermato -. Il nuovo volo diretto offrirà ai nostri passeggeri un collegamento comodo e quotidiano per Taiwan e una connessione altrettanto confortevole e immediata per tutte le destinazioni asiatiche che fanno parte del nostro ampio network”.

La rotta sarà servita con Boeing 787-9, configurato su tre classi: Economy, Premium Economy e Royal Laurel.

“Siamo lieti di accogliere la nuova frequenza giornaliera di Eva Air tra Milano Malpensa e Taipei - dichiara Aldo Schmid, head of Aviation Business Development Sea Aeroporti di Milano - Questa rotta rappresenta un passo significativo nel potenziamento della nostra connettività intercontinentale e conferma il ruolo sempre più centrale di Malpensa come porta d’accesso verso l’Asia. La decisione della compagnia di consolidare la propria presenza su Milano è un chiaro segnale della solidità del mercato italiano e dell’attrattività di Milano come destinazione e punto di origine di rilevanti flussi di traffico sia passeggeri che merci. Il nuovo volo contribuirà a potenziare non solo i flussi turistici e business tra Italia e Taiwan, ma anche le opportunità di scambio culturale e commerciale tra due economie fortemente dinamiche. Siamo lieti di affiancare EVA Air in questo percorso di sviluppo e di mettere a disposizione dei passeggeri un collegamento quotidiano, pienamente coerente con la strategia di sviluppo del nostro network di lungo raggio.”