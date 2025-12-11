BWH raddoppia a Malta con The Vincent Boutique Hotel

BWH Hotels Italy and South-East Europe fa il bis a Malta includendo nel suo network il The Vincent Boutique Hotel, nel cuore del centro storico di La Valletta. L’albergo, ancora in fase di ristrutturazione e la cui apertura è prevista per maggio 2026, entrerà a far parte della Collection BW Premier ed è della stessa proprietà del Best Western Premier Malta, l’altra presenza del gruppo sull’isola.
Il The Vincent Boutique Hotel, BW Premier Collection è ospitato in un palazzo risalente a circa quattro secoli fa e trasformato con grande cura in suite residenziali: un restauro che ha saputo mantenere il legame con la tradizione, introducendo al tempo stesso un design contemporaneo. Le 14 suite, progettate dal designer maltese Carlo Schembri & BOLD designs, sono tutte diverse e caratterizzate da arredi originali e ricercati. La suite L’Araba, ad esempio, richiama suggestioni mediorientali con tessuti caldi e dettagli decorativi; la Mediterranea esprime freschezza e luminosità attraverso tonalità chiare e blu che evocano il mare e il sole; la Nature trasmette serenità grazie a materiali naturali e colori che richiamano legno e verde.
“Ogni suite racconta un frammento della cultura maltese, con atmosfere originali e ricercate che offrono agli ospiti un’esperienza autentica nel cuore di La Valletta - dichiara Gian Carlo Ellul, in rappresentanza dei proprietari della struttura -. È la seconda affiliazione sull’isola e testimonia la volontà di investire ancora in un territorio che sentiamo profondamente nostro, rafforzando al tempo stesso la collaborazione con BWH Hotels, che ci consente di valorizzare al meglio l’offerta”.
“Il Vincent - continua Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italy and South-East Europe - è un boutique hotel che porta qualcosa di diverso nel nostro network: un’esperienza autentica, immersa nel cuore di La Valletta, capace di conquistare viaggiatori che cercano emozioni vere e memorabili”.
Le prenotazioni saranno disponibili entro fine dicembre 2025.
Remo Vangelista