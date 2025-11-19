BWH Hotels approda a Ischia con la sua prima struttura termale

BWH Hotels Italy and South-East Europe approda per la prima volta a Ischia facendo entrare l’Hotel Terme San Michele & SPA in WorldHotels Distinctive, il brand dedicato alle strutture indipendenti d’alta gamma. Prima struttura termale nel portfolio italiano del gruppo, sarà prenotabile sui canali BWH a partire dal 2 dicembre, per soggiorni dal 28 marzo 2026.
L’Hotel Terme San Michele & SPA è un quattro stelle ‘adults only’ ideale per chi vuole provare un’autentica experience di benessere e bellezza, perfettamente in linea con l’anima della Collection Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda.
“Un traguardo significativo - commenta Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italy and South-East Europe -: è la prima struttura del nostro network sull’isola di Ischia, una destinazione iconica che da tempo desideravamo valorizzare. Con questa apertura abbracciamo per la prima volta l’ospitalità termale, ampliando la nostra offerta verso un segmento in forte crescita”.
Camere e servizi
La struttura sorge nel borgo più esclusivo e affascinante dell’isola di Ischia, Sant’Angelo, dispone di 42 camere e suite, alcune affacciate sul mare, altre immerse nel verde del parco interno. I colori dominanti richiamano le sfumature del mare, dal blu profondo al verde smeraldo, passando per l’azzurro cristallino, mentre le maioliche artigianali, realizzate dai ceramisti locali, impreziosiscono nicchie e dettagli architettonici, donando carattere e autenticità a ogni spazio.
Due le piscine termali, interna ed esterna, cui si aggiunge l’Acquamarina Spa & Beauty, che propone trattamenti esclusivi, fangoterapia e inalazioni termali. La proposta gastronomica si articola tra il ristorante ‘La Terrazza’, aperto a pranzo e cena, con una cucina ispirata alla tradizione isolana, e il lounge bar ‘Il Campanile’, affacciato sulla bellissima Baia dei Maronti, ideale per un aperitivo panoramico o un light snack da gustare a bordo piscina.
Fedegroup, piattaforma integrata di soluzioni Food & Beverage e gestione alberghiera, ha preso in gestione l’Hotel Terme San Michele & SPA, affidandone la conduzione ad Antonio Barbieri, che commenta così l’ingresso in BWH: “Una scelta strategica che valorizza l’unicità della struttura e ne amplifica la visibilità internazionale, preservandone al contempo l’identità autentica. Sant’Angelo è una gemma dell’isola di Ischia e questo hotel ne incarna perfettamente lo spirito: eleganza mediterranea, accoglienza sincera e un’idea di benessere che va oltre il soggiorno”.
Remo Vangelista