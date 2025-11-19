BWH Hotels approda a Ischia con la sua prima struttura termale

L’Hotel Terme San Michele & SPA è un q uattro stelle ‘adults only’ ideale per chi vuole provare un’autentica experience di benessere e bellezza, perfettamente in linea con l’anima della Collection Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda.

BWH Hotels Italy and South-East Europe approda per la prima volta a Ischia facendo entrare l’ Hotel Terme San Michele & SPA in WorldHotels Distinctive , il brand dedicato alle strutture indipendenti d’alta gamma. Prima struttura termale nel portfolio italiano del gruppo, sarà prenotabile sui canali BWH a partire dal 2 dicembre, per soggiorni dal 28 marzo 2026.

La struttura sorge nel borgo più esclusivo e affascinante dell’isola di Ischia, Sant’Angelo , dispone di 42 camere e suite , alcune affacciate sul mare, altre immerse nel verde del parco interno. I colori dominanti richiamano le sfumature del mare, dal blu profondo al verde smeraldo, passando per l’azzurro cristallino, mentre le maioliche artigianali , realizzate dai ceramisti locali, impreziosiscono nicchie e dettagli architettonici, donando carattere e autenticità a ogni spazio.

Due le piscine termali, interna ed esterna, cui si aggiunge l’Acquamarina Spa & Beauty, che propone trattamenti esclusivi, fangoterapia e inalazioni termali. La proposta gastronomica si articola tra il ristorante ‘La Terrazza’, aperto a pranzo e cena, con una cucina ispirata alla tradizione isolana, e il lounge bar ‘Il Campanile’, affacciato sulla bellissima Baia dei Maronti, ideale per un aperitivo panoramico o un light snack da gustare a bordo piscina.

Fedegroup, piattaforma integrata di soluzioni Food & Beverage e gestione alberghiera, ha preso in gestione l’Hotel Terme San Michele & SPA, affidandone la conduzione ad Antonio Barbieri, che commenta così l’ingresso in BWH: “Una scelta strategica che valorizza l’unicità della struttura e ne amplifica la visibilità internazionale, preservandone al contempo l’identità autentica. Sant’Angelo è una gemma dell’isola di Ischia e questo hotel ne incarna perfettamente lo spirito: eleganza mediterranea, accoglienza sincera e un’idea di benessere che va oltre il soggiorno”.