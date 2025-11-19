Migliorare il posizionamento nei confronti dei diversi target e aggiornare l’identità digitale del brand, allineandola all’evoluzione strategica dell’azienda: Travel Expert si appresta a chiudere un 2025 con il lancio del nuovo sito, già online all’indirizzo thetravelexpert.it .

Più che un sito, un vero e proprio ecosistema digitale basato su due portali distinti: il primo, già disponibile, è pensato per il pubblico e per la prima volta comprende una sezione dedicata al mondo delle aziende, in linea con la crescente incidenza del Mice nella composizione del business di Travel Expert.

L’azienda si appresta anche a lanciare un secondo portale, in arrivo entro fine anno, dedicato al recruiting: è rivolto agli agenti di viaggi interessati ad approcciare il modello distributivo proposto da Travel Expert e oltre a illustrare le caratteristiche principali del business model, raccoglie le testimonianze di chi ha già scelto di entrare a far parte della rete, offrendo così uno sguardo diretto sui vantaggi e sulle opportunità offerte.

Il sito comprende anche la sezione riservata ai Personal Travel Expert, completamente riorganizzata in un’ottica di migliore fruibilità ed efficienza operativa.

“Il vecchio sito necessitava di un rinnovamento profondo – spiega Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert -. Abbiamo colto l’occasione per ridefinire parte del nostro ecosistema digitale e chiarire meglio il duplice posizionamento di Travel Expert, aprendoci anche al canale incentive. Si tratta in ogni caso di uno strumento di lead generation: l’obiettivo è sempre quello di incuriosire e instradare l’utente, privato o azienda, verso il Personal Travel Expert di riferimento, affinché ottenga un servizio consulenziale personalizzato”.

Il nuovo portale, che arriva a poche settimane dal doppio festeggiamento per i 10 anni di attività e il raggiungimento dei 100 PTE in squadra, è anche il punto di partenza per una rinnovata attività di lead generation, con campagne social mirate a creare nuove opportunità di contatto per la rete di consulenti.

“Grazie al supporto della nostra software house interna abbiamo potuto realizzare una piattaforma su misura, accelerando lo sviluppo. Il nuovo sito rappresenta un passo decisivo verso la digitalizzazione dell’intera rete di consulenti, a cui destineremo la maggior parte dei nostri investimenti futuri” conclude Porro.