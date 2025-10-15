Dieci anni di attività e il raggiungimento di 100 Personal Travel Expert. È un traguardo doppio quello celebrato da Travel Expert. Risultati che, come spiega il ceo e founder Luigi Porro, “vanno oltre la dimensione quantitativa e riflettono la coerenza di una strategia imprenditoriale in grado di coniugare innovazione, valorizzazione del capitale umano e interpretazione proattiva delle dinamiche del mercato turistico”. Ed è proprio sull’innovazione che si basa la competitività per Travel Expert, che ha messo a disposizione dei PTE strumenti basati sull’integrazione dell’intelligenza artificiale, consentendo di offrire esperienze di viaggio sempre più personalizzate, rafforzare la relazione consulente-cliente e incrementare l’efficienza operativa.

Il consolidamento del Mice

Tra i driver del business un posto di rilievo spetta alla diversificazione, con l’ingresso e il progressivo consolidamento nel segmento Mice. Le sinergie operative e il know-how condiviso con il Gruppo Frigerio hanno infatti permesso di trasformare un’area di business complementare in un motore di crescita: nel corso degli ultimi 12 mesi l’azienda ha registrato un incremento strutturale delle collaborazioni con il mondo corporate e, per la prima volta quest’anno sono entrati nel network Personal Travel Expert specializzati esclusivamente nel Mice.

“Guardiamo ai prossimi dieci anni con un progetto chiaro: consolidare il posizionamento nel settore, ampliare la gamma di competenze e rafforzare ulteriormente la nostra capacità di diversificare il business - conclude Porro -. Continueremo a investire su innovazione e formazione, con l’obiettivo di garantire ai nostri consulenti gli strumenti per esprimere pienamente il loro potenziale e offrire al mercato un modello di riferimento in termini di qualità, sostenibilità e valore”.