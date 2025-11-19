Nuove proposte di taglio culturale incentrate sull’Egitto per Viaggi Rallo, specializzato nella destinazione dal 1971. L’operatore propone ‘Focus on Cairo ‘ e ‘Focus on Luxor’; la prima proposta include due programmi con partenze individuali, minimo 2 partecipanti, fino ad aprile 2026, per scoprire la città e i dintorni con visite inedite.

Il primo tour, di 4 giorni e 3 notti, comprende il nuovissimo Grand Egyptian Museum (Gem), la piana di Giza con le Piramidi, il Museo della Civiltà Egizia (Nmec), lo storico bazaar di Khan el Khalili e la Cairo islamica, con la Cittadella, la fortezza del Saladino e la Moschea di Mohamed Ali. Il secondo itinerario, di 6 giorni e 5 notti, prevede in aggiunta la Necropoli di Sakkara, con le mastabe e la piramide a gradoni di Zoser, la tomba di Mehu, le piramidi di Dahshur e una visita più approfondita della Cairo islamica e medievale, oltre a Palazzo Abdeen, una delle residenze ufficiali dell’ex famiglia regnante.

L’itinerario Focus on Luxor, di 6 giorni e 5 notti, è invece dedicato a chi desidera approfondire il fascino dell’antica Tebe con un programma ricchissimo. Valido anch’esso fino ad aprile 2026, con partenze giornaliere per un minimo di due partecipanti, oltre al complesso monumentale di Karnak, il Tempio e il Museo di Luxor, include la Valle dei Re, il Tempio di Hatshepsut, la necropoli tebana, il villaggio di Deir el-Medina, i grandi santuari di Denderah e Abydos, a Nord della città, e il Tempio di Khnum a Esna.

In collaborazione con I Viaggi di Archeologia Viva, Viaggi Rallo propone anche un programma dal 9 all’11 dicembre per visitare i tesori egizi di Roma e la mostra Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale, con la guida dell’egittologa Roberta Petrilli. La stessa archeologa guiderà anche il viaggio di gruppo in Egitto in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio 2026.

Le nuove proposte vanno ad aggiungersi alla programmazione di tour con navigazione sul Nilo a bordo di motonavi 5 stelle, tradizionali dahabeya e l’esclusivo Savoy Yatch, un 5 stelle lusso di sole 12 cabine da 45 mq.