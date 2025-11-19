TTG Italia
Flixbus Italia: 10 anni e 10 milioni di passeggeri

Cesare Neglia

Flixbus Italia lanciata verso il sorpasso del mercato tedesco. Al giro di boa dei primi dieci anni di attività nella Penisola, la società di bus turistici a lunga percorrenza ha raggiunto nel 2025 i 10 milioni di passeggeri a livello nazionale, con una previsione di fatturato stagionale destinata a chiudersi attorno ai 200 milioni di euro: terzo mercato assoluto alle spalle degli Stati Uniti (primo) e della Germania (secondo). Per ora.

“Avanti di questo passo e col supporto dei nostri 65 bus partner - ha osservato alla celebrazione del decennale a Milano Cesare Neglia, amministratore delegato di Flixbus Italia - potremmo scavalcare la Germania già nel biennio 2027/2028, staccando ancor più i nostri diretti inseguitori, cioè Turchia e Polonia”.

Per raggiungere il nuovo traguardo, la società stima già sufficiente convertire all’1 al 3% dell’85% di viaggi in auto a lunga percorrenza in Italia. Nel frattempo, la società madre si sta rafforzando a livello intermodale in Germania, avendo ordinato 65 nuovi treni Talgo che consentiranno di disporre di una corsa ogni due ore tra Francoforte, Berlino ed Amburgo.

