Flixbus Italia: 10 anni e 10 milioni di passeggeri

Flixbus Italia lanciata verso il sorpasso del mercato tedesco. Al giro di boa dei primi dieci anni di attività nella Penisola, la società di bus turistici a lunga percorrenza ha raggiunto nel 2025 i 10 milioni di passeggeri a livello nazionale, con una previsione di fatturato stagionale destinata a chiudersi attorno ai 200 milioni di euro: terzo mercato assoluto alle spalle degli Stati Uniti (primo) e della Germania (secondo). Per ora.

“Avanti di questo passo e col supporto dei nostri 65 bus partner - ha osservato alla celebrazione del decennale a Milano Cesare Neglia, amministratore delegato di Flixbus Italia - potremmo scavalcare la Germania già nel biennio 2027/2028, staccando ancor più i nostri diretti inseguitori, cioè Turchia e Polonia”.

Per raggiungere il nuovo traguardo, la società stima già sufficiente convertire all’1 al 3% dell’85% di viaggi in auto a lunga percorrenza in Italia. Nel frattempo, la società madre si sta rafforzando a livello intermodale in Germania, avendo ordinato 65 nuovi treni Talgo che consentiranno di disporre di una corsa ogni due ore tra Francoforte, Berlino ed Amburgo.