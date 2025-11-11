Flixbus inizia a viaggiare in Australia

Prossima fermata, Australia. Fermata successiva, Perù. Flixbus prosegue la sua crescita internazionale e mette in vendita i biglietti per viaggiare Down under, arrivando a 45 Paesi e 5 Continenti collegati.

Il servizio in Australia sarà operativo da giovedì 20 novembre e collegherà le principali città nella parte sudorientale del Paese, tra cui Melbourne, Canberra e Sydney. L’itinerario prevede anche fermate strategiche presso aeroporti domestici e internazionali, con l’obiettivo di incrementare la mobilità dei viaggiatori in arrivo sia dalle altre città australiane che dall’estero.

“Siamo lieti di annunciare l’ingresso in Australia, il nostro 45° mercato; un momento significativo nell’ambito della nostra visione, focalizzata sull’innovazione del settore dei viaggi in autobus a lunga percorrenza - dice André Schwämmlein, amministratore delegato e fondatore di Flix -. Con questo lancio si conferma il potenziale della nostra infrastruttura tecnologica e del nostro modello di business collaborativo per l’espansione globale, e si consolida l’impegno di Flix a costruire un’offerta sostenibile sul lungo termine in ogni mercato”.

La strategia di Flix è focalizzata sulla costruzione di network scalabili destinati a crescere e connettere sempre più comunità. Inoltre, dimostra la sua abilità di integrarsi in nuovi contesti attraverso un’infrastruttura digitale che supporta, fra le altre cose, un’efficace pianificazione delle rotte, il pricing dinamico e la customer experience.

Oggi Flix collega oltre 8.000 destinazioni attraverso la sinergia con una rete di partner locali. Entro la fine del 2025, la società ha in programma di iniziare le operazioni anche in Perù.