Liguria, cresce il turismo. Strutture verso il ‘sold out’ per le feste di fine anno

Un bilancio positivo per l’annata turistica della Liguria. Gli ultimi dati diffusi da Viminale, elaborati sulla base del monitoraggio delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, registrano una complessiva crescita nei primi 10 mesi del 2025.
Le presenze, riporta Ansa, hanno raggiunto quota 19.690.811, pari al 4,41% in più rispetto allo stesso periodo del 2024.
Nel mese di ottobre le presenze sono state 1.318.029, segnando un incremento di 119.857 unità (+10%) e confermando la crescita dei mesi autunnali.
Per il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, si tratta di “dati che confermano la solidità del sistema turistico regionale e la capacità di attrazione del territorio lungo tutto l’arco dell’anno”.
Per queste feste, continuano Bucci e Lombardi, “ci aspettiamo anche ottimi risultati, considerando che tutte le strutture alberghiere vanno verso il sold out”.
Remo Vangelista