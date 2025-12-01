TTG Italia
Italian Exhibition Group

Trenord, nuove linee e più collegamenti tra Milano e Genova nella winter

Conterà 2.400 corse al giorno la nuova programmazione invernale di Trenord, al debutto il prossimo 14 dicembre. Novità principale sarà il lancio della nuova linea suburbana S19, che collegherà Albairate e Milano Rogoredo con due corse all’ora per direzione.

I treni fermeranno a Gaggiano, Trezzano, Cesano Boscone, Corsico; da Milano San Cristoforo, viaggerà lungo la Cintura Sud ferroviaria di Milano, oggi percorsa solo dalla S9 Saronno-Albairate, raggiungendo le stazioni di Milano Romolo, Milano Tibaldi - Università Bocconi, Milano Scalo Romana, Milano Rogoredo.

Dalla stessa data, la linea Alessandria-Mortara-Milano - che oggi ha origine e destinazione a Milano Porta Genova, da Milano San Cristoforo - devierà il percorso lungo la Cintura Sud, fino a Milano Rogoredo. La stazione di Milano Porta Genova sarà chiusa al servizio commerciale.

Più collegamenti tra Milano e Genova

Grazie a un accordo fra Regione Lombardia, Piemonte e Liguria saranno, inoltre, potenziati nel corso della winter i collegamenti lungo la direttrice Milano-Genova.

I treni della linea Milano Centrale-Pavia-Alessandria saranno prolungati ad Asti. Grazie all’integrazione con il servizio Regionale Veloce Milano Centrale-Genova/Riviere di Trenitalia, che effettua una corsa ogni due ore per direzione, garantiranno un collegamento all’ora fra Milano Centrale e Tortona.

Sul collegamento Milano Greco Pirelli-Pavia-Novi Ligure, su cui oggi sono effettuate corse di rinforzo negli orari di punta, il servizio sarà potenziato fino a offrire una corsa ogni due ore per direzione. Aggiungendosi alle corse Milano Greco Pirelli-Genova (via Busalla) di Trenitalia, che circoleranno ogni due ore, offriranno una corsa all’ora fra Milano Greco Pirelli e Tortona.

Complessivamente, grazie a questi potenziamenti sul collegamento Milano Rogoredo-Tortona circolerà un treno ogni 30 minuti per direzione.

Saranno poi rimodulati i collegamenti transfrontalieri tra Como e Chiasso: le corse della linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso circoleranno solo fra Rho e Como San Giovanni, senza raggiungere Chiasso; la relazione Como-Chiasso sarà servita dalle corse della linea TILO S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como Camerlata.

Potenziate anche le linee S8 Milano-Carnate-Lecco, Colico-Chiavenna, Milano Centrale - Domodossola, Milano Greco Pirelli-Brescia, Milano Centrale-Bergamo, Milano-Malpensa, Milano Cadorna-Como Lago, la S2 Milano Rogoredo-Milano Passante-Mariano Comense, TILO S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como e S50 Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana