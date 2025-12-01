Bluvacanze: l’IA di Business Analysis accelera l’evoluzione delle adv

L’agenzia diventa partner tecnologico strategico del cliente: “Ci chiamiamo agenti di viaggi, ma siamo concierge del tempo libero con libertà imprenditoriale” ha commentato Claudio Busca, Direzione Retail Bluvacanze, alla convention del gruppo.

Gruppo che implementa il nuovo strumento IA Business Analysis del gestionale Ada per ordinare i dati integrati con il Crm Salesforce e il programma loyalty Blu&cluB. Una metamorfosi di tutta la rete: “Lo strumento offre un fascicolo mirato per rendere gli agenti degli imprenditori consapevoli di dove vanno e di dove si andrà”.

Business Analysis analizza in tempo reale l’andamento completo - dal margine di contribuzione netto al consolidato, valutazioni e budget - e i trend di mercato per territorio e clientela e proietta l’impresa in una previsione di crescita strutturata, sostenuta da pianificazione commerciale a obiettivi smart, pricing dinamico e calendario promo ottimizzato per stagionalità. Bluvacanze interviene caso per caso: “Leggeremo le performance insieme alle agenzie - sottolinea Busca - e le libereremo dai compiti operativi che assorbono ore-lavoro. Vogliamo che dedichino attenzione ai loro clienti, spendendo energie per le relazioni e non per i conteggi”.