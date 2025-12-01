Iata: “Traffico aereo in crescita a ottobre”

Continua a crescere il traffico aereo. Gli ultimi dati diffusi dalla Iata parlano di un aumento del 6% nel mese di ottobre, rispetto allo stesso periodo del 2024.

A contribuire all’espansione del mercato sia i mercati internazionali che quelli domestici.

In aumento anche la capacità, cresciuta del 5,8% su base annua. Il load factor, riporta traveldailynews.com, si è attestato all’84,6% (+0,7 punti percentuali rispetto a ottobre 2024).

“Ottobre è stato un mese positivo per i viaggi aerei - ha commentato il direttore generale della Iata, Willie Walsh -. Di particolare rilievo è la crescita del traffico internazionale del 4,5% per i vettori con sede in Nord America, che arriva dopo diversi mesi di performance sostanzialmente stagnanti. Le tendenze per il resto dell’anno sembrano incoraggianti: la capacità di posti programmati a novembre dovrebbe aumentare del 3,6% e a dicembre del 4,7%. Ciò indica una forte domanda di viaggi per le vacanze e le aziende che mirano a concludere accordi entro la fine dell’anno. Considerando l’incertezza delle prospettive economiche per il 2026, la resilienza della domanda di viaggi aerei, con i posti di lavoro e la crescita che ne derivano, è un punto di forza che i governi dovrebbero considerare”.