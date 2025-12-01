Si rafforza il legame che da sempre unisce Viaggi del Mappamondo alle agenzie di viaggi italiane. Il tour operator ha infatti deciso di dedicare alla distribuzione, il prossimo anno, numerose iniziative, in un percorso di condivisione del lavoro e dei valori dell’azienda.

“Crediamo molto nella relazione diretta e costante con selezionate agenzie che si confermano il nostro unico canale di vendita - commenta Francesco Maio, direttore commerciale di Viaggi del Mappamondo -, per questo continuiamo ad investire molte risorse affinché possano conoscere a fondo tutte le specificità ed unicità della nostra programmazione ed essere quindi preparate per una perfetta consulenza”.

I fam trip e i webinar

Dopo aver condotto nel mese di novembre un qualificato gruppo di agenti alla scoperta del Perù e dell’Uzbekistan marchiato Shiruq, è già tutto pronto per il fam trip che nel mese di marzo 2026, in collaborazione con Emirates, porterà un gruppo di agenzie a scoprire alcuni dei prodotti esclusivi che Mappamondo propone da oramai 50 anni a Bali e Lombok.

A gennaio è prevista invece la partenza del fam trip in Algeria firmato Shiruq, un’occasione di formazione diretta per conoscere l’anima più profonda di una destinazione ancora poco nota, per la quale Shiruq propone tre itinerari di viaggio differenti sempre accompagnati da esperti.

Sul fronte della formazione sono partiti già da qualche mese i webinar dedicati a specifiche destinazioni e proposte di viaggio. I prossimi appuntamenti sono domani, 2 dicembre, con un approfondimento su Algeria e Mauritania, seguito dal webinar del 16 dicembre per scoprire tutte le peculiarità dei viaggi che Shiruq propone in Cina e Laos.

Nel mese di gennaio, poi, a Roma l’operatore coinvolgerà le agenzie in un evento speciale dedicato al Qatar: l’iniziativa, in collaborazione con Qatar Airways e Visit Qatar, rappresenterà la conclusione di un percorso di promozione congiunta e celebrerà lo storico legame di Mappamondo con il vettore qatariota e l’ente del turismo del Paese.

Dall’8 al 14 marzo, infine, è previsto il tradizionale appuntamento con il roadshow ‘Mappamondo Around Italy’ che, con focus su Thailandia e Bali, farà due tappe in Sicilia a Palermo e a Catania e due tappe nel Nord Italia a Monza e a Como.