Ryanair, investimenti sull’Abruzzo dopo l’abolizione dell’addizionale

Ryanair ha annunciato operativi definiti “da record” per l’inverno 2025 e l’estate 2026 per l’Aeroporto internazionale d’Abruzzo, che includono 2 aeromobili basati tutto l’anno (per la prima volta durante la stagione invernale), per un investimento di 200 milioni di dollari nella regione.

In una nota diffusa a seguito di una conferenza stampa, il vettore rimarca quanto questa decisione sia dovuta all’abolizione dell’addizionale municipale decisa dal Presidente Marsilio (terza regione italiana a farlo).

L’investimento di Ryanair si stima porterà a Pescara oltre 1,3 milioni di passeggeri all’anno (+80% di crescita da quando è stata abolita l’addizionale municipale).

Le rotte previste a Pescara

In sintesi, gli operativi di Ryanair per l’inverno 2025 e l’estate 2026 a Pescara prevedono le seguenti rotte. Per l’inverno 2025 14 rotte, di cui 8 nuove: Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas, Cracovia, Trapani-Marsala, Torino, Valencia e Breslavia, oltre alla ripristinata rotta da/per Milano Bergamo. Per la summer 2026 21 rotte, di cui 1 nuova da/per Tirana, oltre alla ripristinata rotta da/per Milano Bergamo.

La richiesta di Ryanair a chiusura della nota stampa è piuttosto esplicita: “Se il resto d’Italia vuole rimanere competitivo rispetto a Paesi europei come Albania, Svezia e Slovacchia, che stanno riducendo attivamente i costi di accesso, il Governo italiano deve abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani per stimolare traffico, turismo e crescita occupazionale a livello nazionale”.