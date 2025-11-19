Il Capodanno secondo King Holidays

Arrivano le festività di fine anno e King Holidays lancia la sua programmazione con 9 pacchetti speciali fra tour e city break per venire incontro alle esigenze di tutti i clienti.

“Il viaggio di Capodanno sta cambiando pelle: non è più solo un’occasione per ‘staccare’, ma un modo per conoscere da vicino tradizioni e culture diverse. Abbiamo quindi privilegiato le destinazioni che offrono un racconto: concerti all’aperto, tradizioni particolari, riti collettivi” spiega Barbara Cipolloni, product manager King Holidays.

Le destinazioni guardano quindi all’Europa, con city break a cavallo di Capodanno a Lisbona, Londra, Vienna, Istanbul e Malta e con tour alla scoperta di Cipro, della Turchia e della Tunisia con i celebri set cinematografici di Star Wars, da Ong Jmel a Sidi Bouhlel e Sidi Driss. Non manca, inoltre, la crociera sul Nilo che si conclude con visita al Il Cairo e al nuovo Grande Museo Egizio di Giza.