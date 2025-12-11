Egyptair allunga sull’Italia: nuovo volo da Venezia nell’estate 2026

Prosegue l’allungo sul mercato italiano di Egyptair allunga sul mercato italiano. Dopo l’annuncio della partnership con Trenitalia del terzo volo estivo verso Milano, la compagnia aerea di bandiera egiziana annuncia l’apertura di un nuovo collegamento stagionale tra Il Cairo e Venezia.

La nuova rotta sarà servita dal 29 giugno 2026 con voli bisettimanali, inizialmente programmati il venerdì e il lunedì.

“L’apertura della rotta Venezia-Il Cairo è un passo importante per rafforzare la nostra presenza in Europa e per offrire ai viaggiatori italiani un accesso diretto e comodo alla capitale egiziana”, ha dichiarato Salah Tawfik, general manager Italia e Malta di Egyptair. “Siamo riconoscenti a Save che ci ha permesso di poter espandere le nostre operazioni in un’area dell’Italia così strategica per noi. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri nuovi aerei e di accompagnarli alla scoperta delle bellezze e delle opportunità che l’Egitto e Venezia hanno da offrire.”

Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save: “Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere il nuovo collegamento tra Venezia e Il Cairo di Egyptair, con cui abbiamo instaurato fin da subito una stretta collaborazione che ha portato al raggiungimento di questo importante obiettivo. La compagnia di bandiera egiziana, attraverso il suo hub de Il Cairo, garantisce connessioni sull’intera Africa, il continente in più rapida crescita negli ultimi dodici mesi, che al Marco Polo si traduce in un incremento del traffico del 16%. La capitale egiziana, porta naturale verso il Medio Oriente e il Subcontinente indiano, svolge un ruolo cruciale a favore delle imprese, del turismo e dei flussi cosiddetti VFR - visit friends and relatives - del nostro territorio”.