Un biglietto unico treno+aereo per viaggiare tra Italia ed Egitto. Egyptair e Trenitalia hanno siglato un accordo fino al 30 giugno 2026 per il lancio di un ticket integrato che unisce in un’unica soluzione le rotte del vettore e i collegamenti ferroviari della società del Gruppo Fs per agevolare gli spostamenti tra i due Paesi.

Il biglietto mette in connessione le corse operate da Trenitalia dalle principali città italiane con i voli internazionali di Egyptair da e per Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Come funziona

Disponibile solo per determinate tariffe e classi di prenotazione, il ticket treno+aereo può essere acquistato presso le agenzie di viaggi e gli uffici Egyptair di Roma e Milano.

Dopo l’acquisto, il passeggero riceverà il biglietto via mail e dovrà poi effettuare il check-in del treno direttamente su una piattaforma dedicata entro 72 ore prima della partenza. Sul portale il check-in per il viaggio in treno sarà disponibile in concomitanza con l’apertura del check-in aereo.