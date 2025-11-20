Air France-Klm ha giocato d’anticipo ed è entrata ufficialmente nella gara per aggiudicarsi Tap Air Portugal presentando una proposta per l'acquisizione del 44,9% del capitale della compagnia aerea portoghese.

La fase preliminare dell'operazione, aperta a diversi altriofferenti, come IAG e Lufthansa, si concluderà il 22 novembre. L’a.d. di Air France, Ben Smith, ha dichiarato che, in caso di successo, il marchio Tap e la sua sede centrale a Lisbona saranno mantenuti e che la compagnia aerea verrà sviluppata “con tutti gli strumenti a nostra disposizione”, come si legge su Preferente.

La vendita della quota del 44,9% del vettore è stata valutata 700 milioni di euro, mentre un ulteriore 5% sarà destinato ai dipendenti dell'azienda. Il restante 50,1% rimarrà sotto controllo pubblico, con l'obiettivo di consentire allo Stato portoghese di recuperare parte dei 3,2 miliardi di euro investiti durante la pandemia.

Nel frattempo, Tap sta vivendo un periodo favorevole, con utili pari a 126 milioni di euro nel terzo trimestre e un utile netto di 55,2 milioni di euro nei primi nove mesi dell'anno. La compagnia ha trasportato 12,7 milioni di passeggeri fino a settembre e ha aumentato la sua capacità del 3%, con ricavi pari a 3,281 miliardi di euro.

L’amministratore delegatodel vettore, Luis Rodrigues, ha dichiarato che il processo di privatizzazione parziale “continuerà per diversi trimestri” e che la strategia dell’azienda rimarrà focalizzata sul consolidamento della redditività e dell'efficienza operativa.