Ita Airways, personale in sciopero il 17 dicembre

Sciopero di quattro ore per tutto il personale dipendente delle società Ita Airways il giorno 17 dicembre. Lo proclamano con una nota unitaria i sindacati, secondo cui l’agitazione è prevista dalle 13 alle 17. Le organizzazioni Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Anpac e Anp lamentano la mancanza di risposte soddisfacenti sul piano industriale approvato dal CdA e sulle prospettive di crescita occupazionale e il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto a dicembre 2024.

