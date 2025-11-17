I servizi di prenotazione Ita Airways saranno sospesi il prossimo 22 novembre per un aggiornamento ai sistemi di vendita. Per 24 ore, a partire dalle ore 00:01 italiane, non sarà quindi possibile effettuare nuove prenotazioni attraverso i canali del vettore.

Non saranno inoltre possibile procedere con cambi di prenotazione, emettere documenti di viaggio, modificare o acquistare servizi ancillari (scelta di posti a bordo, accesso nelle Lounge, Upgrade, ecc), visualizzare la disponibilità dei voli e accedere al tool ‘Smart Group’.

Rimarranno invece disponibili per i passeggeri i servizi di web check-in e le operazioni di accettazione in aeroporto, incluse le emissioni e le modifiche dei biglietti per voli con data di partenza compresa tra il 22 e il 25 novembre.

L’intervento, fa sapere la compagnia aerea attraverso una nota, “rientra nell’impegno di Ita Airways per offrire ai propri clienti un servizio e un’esperienza di acquisto sempre più innovativi ed efficienti, sfruttando le importanti sinergie con un partner strategico come il Gruppo Lufthansa”.