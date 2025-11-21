TTG Italia
Italian Exhibition Group

The Data Appeal Company lancia una nuova interfaccia agentica sulla piattaforma

The Data Appeal Company lancia una nuova interfaccia agentica sulla piattaforma
Mirko Lalli durante la presentazione

The Data Appeal Company annuncia il lancio di una nuova interfaccia conversazionale agentica per la propria piattaforma proprietaria. La nuova funzionalità è in grado non solo di trasformare grandi volumi di segnali turistici in insight chiari, analisi contestualizzate e raccomandazioni operative concrete, ma anche di svolgere task operativi sulla base delle indicazioni del team. L’estensione, presentata dal ceo e fondatore della società Mirko Lalli alla Phocuswright Conference 2025 a San Diego, segue l’integrazione dell’IA generativa in D/AI Destinations annunciata nei mesi scorsi, affiancando all’analisi la capacità di attivare task operativi.

Sviluppata specificamente per le Destination Management Organization, gli enti del turismo e le autorità di settore, la funzionalità risponde alla crescente esigenza di sfruttare la data analysis in modo più rapido, semplice e immediato. La piattaforma combina indicatori georeferenziati, comportamentali e di sentiment - dalla connettività aerea alle performance ricettive fino ai modelli di spesa - validati da un team di esperti di turismo e travel intelligence. A queste informazioni sarà possibile aggiungere anche i dati di prima parte della destinazione, cioè quelli di proprietà della Dmo ritenuti più rilevanti, così da ottenere dallo strumento suggerimenti e interpretazioni ancora più pertinenti.

“Le destinazioni non hanno bisogno di un’altra dashboard: hanno bisogno di un team abilitato ad agire – ha detto Mirko Lalli -. Con questa piattaforma consentiamo ai team di dialogare direttamente con i propri dati e di passare dall’insight all’azione, fino ad attivare task concreti come la creazione di report e la loro condivisione con gli stakeholder. È questa la nuova frontiera della gestione delle destinazioni”.

