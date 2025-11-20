Agriturist, il turismo rurale vale 2 miliardi di euro

Agriturist, l’associazione nata in Confagricoltura e accreditata come la prima nel comparto dell'agriturismo, compie 60 anni e festeggia facendo il punto del 2025. Con oltre 26.000 aziende attive in Italia, il turismo rurale vale quasi 2 miliardi di euro (+3,3%% rispetto al 2023), comprendendo anche le attività ricreative e sociali, le fattorie didattiche e altre attività minori. Nel 2024 con più di 4,7 milioni di ospiti e 17 milioni di pernottamenti in agriturismo, il settore ha registrato un record assoluto. “L'agriturismo rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra produzione agricola e turismo esperienziale”, ha dichiarato Confagricoltura.