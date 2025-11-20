TTG Italia
Turismo in Piemonte, exploit dei mercati esteri

Turismo in Piemonte, exploit dei mercati esteri

Continua il trend positivo per l’incoming in Piemonte, che nei primi nove mesi del 2025 ha registrato un incremento del 5% negli arrivi e del 7% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024. Importante il risultato della componente internazionale di clientela; se, infatti, il turismo italiano è cresciuto del 4% negli arrivi e dell’8% nelle presenze, i visitatori provenienti dall’estero hanno fatto segnare un aumento del 6% negli arrivi e del 7% nelle presenze, superando complessivamente il 55% di pernottamenti stranieri.

Tra i principali mercati esteri si distinguono Germania, Benelux, Francia e Svizzera, con una crescita significativa anche da Regno Unito (+5%) e Stati Uniti (+13% negli arrivi e +20% nelle presenze). In Italia, invece, i turisti provengono principalmente da Lombardia, Lazio, Liguria ed Emilia Romagna.

L’evento sportivo

Soddisfacenti anche i risultati delle Nitto ATP Finals 2025. Dai primi dati nel periodo dell’evento di Torino il tasso di saturazione delle strutture ricettive cittadine ha raggiunto il 61,7%, con punte di occupazione dell’81,8% nel weekend della finale, momento che ha visto duplicarsi il numero totale dei visitatori a Torino rispetto al pari periodo 2024, mentre la componente turistica ha segnato una crescita del 30%. L’evento ha attratto spettatori provenienti sia dall’Italia, sia dall’estero, in particolare dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Spagna.

“I risultati confermano la crescita costante del turismo in Piemonte e premiano il lavoro svolto per valorizzare la nostra regione a livello nazionale e internazionale - dichiarano Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e Paolo Bongioanni, assessore al Turismo, Commercio, Agricoltura e Cibo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi, della Regione Piemonte -. Continueremo a investire nello sviluppo sostenibile del turismo, promuovendo itinerari outdoor, innovando le strutture ricettive e supportando le imprese“.

Guardando al futuro, anche le vacanze natalizie 2025/2026 mostrano segnali positivi: tra il 22 dicembre e il 7 gennaio la saturazione degli alloggi piemontesi già oggi è stimata al 32,8%, quando l’anno scorso a fine novembre era pari al 20,5%.

