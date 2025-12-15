Sicilia Express, il treno dei fuori sede passa a due corse: domani i biglietti

Torna il Sicilia Express, il treno realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l’assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana che collegherà Torino alla Sicilia il 20 e il 27 dicembre con ritorno programmato il 5 e il 10 gennaio.

L’incremento delle circolazioni ( il treno è passato da 1 corsa a due, ndr) si è reso necessario per la grande richiesta di posti a bordo treno, confermando come questo servizio sia molto apprezzato dai cittadini siciliani che vivono fuori sede per motivi di studio o di lavoro.

Le fermate

Il Sicilia Express natalizio partirà il 20 e il 27 dicembre da Torino Porta Nuova alle ore 12:30 ed effettuerà fermate di sola salita a Milano Porta Garibaldi (14:12), Parma (15:32), Modena (16:02), Bologna Centrale (16:30), Firenze Santa Maria Novella (18:10), Roma Tiburtina (22:48) e Salerno (01:12). Dopo aver attraversato lo Stretto, il convoglio fermerà a Messina (07:36) e si dividerà in due sezioni: quella diretta a Siracusa proseguirà verso Taormina (09:08), Giarre-Riposto (09:35), Acireale (09:50), Catania Centrale (10:05), Lentini (10:51) e Augusta (11:17) per giungere a Siracusa alle 12:40, mentre la sezione diretta a Palermo toccherà Milazzo (08:24), Capo d’Orlando (09:08), Santo Stefano di Camastra (09:51), Cefalù (10:15), Termini Imerese (10:44) e Bagheria (11:19) per giungere nel capoluogo siciliano alle 12:38.

I biglietti per il Sicilia Express , in direzione Siracusa e Palermo, saranno disponibili a partire da domani, 16 dicembre, sul sito di FS Treni Turistici Italiani.