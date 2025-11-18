Costa Crociere amplia l’offerta sull’Asia: focus sul Giappone autentico

Un’offerta più ricca in Oriente con un focus sul Giappone più autentico. Costa Crociere potenzia la programmazione sull’Asia per il 2026. La compagnia propone in particolare due nuovi itinerari di 11 giorni, che saranno operati da Costa Serena, da poco rinnovata completamente.

Il primo itinerario, in partenza il 1° giugno 2026 da Seul, attraverserà tre Paesi simbolo dell’Estremo Oriente: Corea del Sud, Giappone e Cina, facendo tappa a Busan, Sasebo, Yatsushiro, Kagoshima e Nagasaki. Il viaggio si concluderà con una overnight a Shanghai.

Il secondo itinerario, con partenza prevista per il 7 ottobre 2026 da Tokyo, proporrà un’esperienza immersiva nel cuore del Giappone. Il viaggio farà tappa a Kobe, Kochi, e Kagoshima - alla scoperta degli onsen e della cucina del Kyushu -, e a Nagasaki, prima di concludere in Corea, a Busan.

“La nostra proposta in Asia con Costa Serena, per il 2026, rappresenta attualmente un unicum nel panorama travel: un’opportunità esclusiva per scoprire le meraviglie dell’Oriente, tra grandi classici e destinazioni ancora poco battute - spiega Luigi Stefanelli, vice president Worldwide Sales Costa Crociere -. Dalla Corea al Giappone, fino al Sud-Est asiatico, offriamo destinazioni che uniscono autenticità, fascino e comfort, rendendo accessibili esperienze straordinarie grazie anche alla formula ‘fly&cruise’, che permette di raggiungere facilmente l’Asia senza pensieri. Inoltre, a seguito del recente restyling, Costa Serena si presenta in una veste ancora più contemporanea, pop per regalare agli ospiti un’esperienza di viaggio di pura meraviglia firmata Costa Crociere”.

Nel corso del 2026 Costa Serena continuerà a operare in Asia, alternando due itinerari di 14 giorni: uno tra Giappone, Taiwan e Corea del Sud; l’altro tra Vietnam, Thailandia, Singapore, Brunei e Filippine.

Il 18 ottobre la nave partirà da Tokyo per un Giro del Mondo che toccherà, oltre all’Asia, l’Oceania e il Sud America.