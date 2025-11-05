I Caraibi di Royal Caribbean nel 2027-28: i primi dettagli

Arrivano i primi dettagli sulle crociere ai Caraibi 2027-28 firmate Royal Caribbean. La compagnia avrà navi in partenza per i Caraibi e le Bahamas da tre porti in Florida: Port Canaveral (Orlando), Miami e Tampa.

Gli itinerari includeranno scali in destinazioni come Samaná, nella Repubblica Dominicana, così come il nuovo Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas, il Royal Beach Club Cozumel in Messico e Perfect Day a CocoCay.

I viaggi durano dalle due alle otto notti. Star of the Seas e Harmony of the Seas offriranno crociere di sette notti, mentre Utopia of the Seas e Wonder of the Seas proporranno crociere più brevi. Radiance of the Seas offrirà un mix di itinerari di quattro, cinque, sei e otto notti.