Tornano i voli da Foggia a Milano Linate. La notizia arriva da Aeroporti di Puglia, che comunica che Aeroitalia ha ottenuto le autorizzazioni per poter operare sullo scalo di Linate, grazie a un provvedimento di Assoclearance.

A far data dal prossimo 12 gennaio Aeroitalia potrà volare su Milano Linate, rispettando le frequenze operate in precedenza da un altro vettore.

“Abbiamo mantenuto la promessa che avevamo fatto in occasione della presentazione degli operativi Aeroitalia su Foggia - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile-. Un risultato che ci rende orgogliosi, reso possibile dal concreto supporto istituzionale e tecnico di Assoclearance ed Enac e dal lavoro di squadra che ha visto protagonisti Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e Aeroitalia, tutti impegnati a dare risposta alla richiesta di un territorio che vede nei collegamenti aerei uno strumento imprescindibile di sviluppo. Ancora una volta desidero esprimere il mio ringraziamento alla Regione Puglia, per lo straordinario supporto e per la fiducia che costantemente assicura ad Aeroporti di Puglia. Ripristinare i collegamenti su Milano Linate amplia e qualifica l’offerta del vettore su Foggia. Proseguiamo senza indugio su questo cammino di crescita, certi che anche il mondo delle imprese saprà cogliere questa ulteriore opportunità che Aeroporti di Puglia ha reso concreta, anche vincendo la diffidenza di chi ha sempre giudicato con sufficienza il nostro impegno per Foggia”.