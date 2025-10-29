Aprirà nell’estate 2026 il Royal Beach Club Santorini, la nuova location disponibile sia per gli ospiti del Royal Caribbean International, sia per quelli del marchio gemello Celebrity Cruises. “L’ampliamento della nostra Royal Beach Club Collection per includere Santorini, una delle località più famose e belle al mondo, rappresenta un importante passo avanti nell’ampliamento del nostro portfolio vacanze da due a otto proposte entro il 2028” afferma Jason Liberty, presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean Group.

Il beach club, spiega TravelPulse, farà parte di un più ampio programma ‘Ultimate Santorini Day’, che includerà anche l’esplorazione dell’isola e, come aggiunge Royal Caribbean Group, contribuirà a decongestionare la destinazione distribuendo meglio i flussi di turisti.

Quello di Santorini sarà il secondo della serie di Royal Beach Club che l’azienda intende mettere a disposizione dei propri clienti. Il primo, il Royal Beach Club Paradise Island, sarà inaugurato alle Bahamas a dicembre. Il Royal Beach Club Santorini e il Royal Beach Club Cozumel in Messico apriranno nel 2026, seguiti dal Perfect Day Mexico nel 2027 e dal Royal Beach Club Lelepa nel 2028. L’azienda sta inoltre costruendo un nuovo hotel in Cile, The Cormorant at 55 South, per gli ospiti delle crociere in Antartide di Silversea.

Royal Caribbean possiede già il Perfect Day a CocoCay alle Bahamas e Labadee ad Haiti.