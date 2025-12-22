Msc Magnifica torna operativa dopo il restyling: le novità a bordo

Dopo un importante intervento di rinnovamento, Msc Magnifica torna sui mari. La nave di Msc Crociere ha lasciato i cantieri Palumbo Malta Shipyard e si appresta a iniziare la sua stagione invernale nel Mediterraneo, prima di intraprendere la World Cruise nel gennaio 2026.

Da subito gli ospiti potranno sperimentare i nuovi ambienti, che includono: due nuovi ristoranti tematici - Butcher’s Cut e Kaito Sushi Bar -, una Msc Aurea Spa integralmente riprogettata e un Technogym® Fitness Centre arricchito dal Gentleman’s Barber, da nuove sale dedicate all’allenamento e da un’area Aurea esterna ulteriormente ampliata.

Dall’estate 2026 sarà inoltre disponibile l’esperienza completa dell’Msc Yacht Club, con 63 eleganti suite, solarium privato con piscina e grill&bar, ristorante e Top Sail Lounge.

Nel febbraio 2026 anche la nave gemella Msc Poesia farà tappa nel cantiere Palumbo Malta Shipyard per un aggiornamento. L’intervento includerà l’Msc Yacht Club, un All-Stars Sports Bar e gli stessi miglioramenti ai ristoranti tematici, alla spa e alla palestra effettuati a bordo di Magnifica. La nave rientrerà in flotta in tempo per il suo debutto in Alaska, previsto per maggio 2026.