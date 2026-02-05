Bulgari Roma lancia ‘The Treasure Hunt’, nuovo format di scoperta

The Treasure Hunt è il nuovo format lanciato da Bulgari Hotel Roma come Bulgari Signature Experience per invitare gli ospiti a scoprire la città eterna e l’hotel. Si tratta di un percorso immersivo, esclusivo e totalmente tailor made per creare un’esperienza che unisce meraviglia, cultura e spirito di gioco, esplorando Roma con un itinerario ricco di emozioni e scoperte.

La Treasure Hunt svela la città attraverso luoghi di straordinaria suggestione: atelier storici, biblioteche preziose, antiche botteghe artigiane e residenze private aprono le loro porte per dar vita a un racconto autentico, dove tradizioni, saperi e creatività si intrecciano con naturale eleganza. A guidare gli ospiti, storyteller e professionisti d’eccellenza, scelti per la loro capacità di trasformare ogni incontro in un’esperienza memorabile.

Elemento distintivo dell’iniziativa è il suo percorso modellato ad hoc. Ogni itinerario viene adattato sulle preferenze e sul ritmo degli ospiti, che siano coppie, famiglie, gruppi di amici o team aziendali, per offrire un percorso esclusivamente su misura. Le attività proposte spaziano tra molteplici discipline artistiche e culturali, tutte curate per esaltare l’eccellenza italiana e catturare l’anima autentica di Roma, filtrata attraverso la lente del Dna Bulgari.

Il format parte da Roma, ma sarà presto esteso anche alle altre properties della collezione nel mondo, diventando uno dei tratti distintivi dell’ospitalità Bulgari.