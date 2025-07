Costa Crociere torna in pista con il nuovo Giro del Mondo programmato per il 2026 a bordo di Costa Serena.

Sessantasei giorni di crociera, 15 Paesi, 26 destinazioni e 14 isole da visitare nell’itinerario. In partenza il 18 ottobre 2026 da Tokyo, con arrivo a Buenos Aires il 22 dicembre 2026.

“Con il nuovo Giro del Mondo 2026 a bordo di Costa Serena, ampliamo ulteriormente la nostra offerta con un itinerario unico nel suo genere: partendo dal Giappone invece che dall’Europa, arricchiamo molto la traversata tra Oriente e Sud America passando per l’Oceania. Dopo le innovazioni su itinerari di durata minore, come l’introduzione di ‘fly&cruise’ su Canarie o da Hong Kong, per l’inverno 2026/2027 introduciamo innovazione anche sulle crociere più iconiche come il Giro del Mondo e con Serena rendiamo complementare l’offerta partendo da Tokyo e sbarcando a Buenos Aires prevedendo scali diversi. Questo itinerario rappresenta un invito a vivere la meraviglia del mondo in modo profondo e autentico, in perfetta sintonia con il nostro posizionamento ‘Live Your Wonder’, per offrire ai nostri ospiti non solo una crociera, ma un viaggio esperienziale fatto di emozioni, scoperte e momenti irripetibili, accompagnati dalla qualità e dall’ospitalità che da sempre ci caratterizzano” ha commentato Luigi Stefanelli, vice president worldwide sales di Costa Crociere.

Il viaggio inizierà da Tokyo, passando quindi a Keelung e Hong Kong. Proseguendo verso sud, le Filippine offriranno un’immersione nella natura selvaggia, tra giungle e fondali marini, prima di raggiungere Bali, dove è prevista una notte di sosta. In Australia, a Sydney, gli ospiti potranno percorrere la spettacolare Grand Pacific Drive o visitare il celebre Taronga Zoo, mentre a Brisbane e Cairns si vivranno esperienze autentiche tra natura e fauna locale.

Attraversando il Pacifico, si toccheranno isole come Nouméa, Lifou, Suva, Tonga, Rarotonga e Tahiti, mentre la Pitcairn Islands offriranno un raro sguardo su una delle comunità più isolate del mondo.

Il viaggio si concluderà in Sud America, tra i paesaggi della Patagonia e della Terra del Fuoco. A San Antonio, in Cile, sarà possibile visitare Santiago. A Valparaíso e Viña del Mar, i colori e i sapori del Pacifico accompagneranno i passeggeri verso sud, fino a Ushuaia, dove è prevista una overnight. A Puerto Madryn, infine, si avrà l’opportunità di assistere all’avvistamento di balene e pinguini.

Il Giro del Mondo di Costa Serena sarà disponibile anche in tre segmenti acquistabili separatamente: Tokyo – Sydney (26 giorni), Sydney – San Antonio (Santiago) (27 giorni), San Antonio – Buenos Aires (15 giorni)

Ogni segmento include una selezione di tour pensati per valorizzare le tappe più iconiche del viaggio, offrendo esperienze autentiche e memorabili.

Nel 2026, oltre a Costa Serena, sarà disponibile anche il ‘tradizionale’ Giro del Mondo con Costa Deliziosa, con un itinerario che attraversa il Mediterraneo, passando per Casablanca e le Canarie, per poi raggiungere i Caraibi e il Sud America. Si proseguirà verso l’Isola di Pasqua, le Fiji e l’Australia, per poi esplorare il Giappone, il Vietnam e Singapore. Infine, si navigherà tra le Maldive, Mauritius, il Sud Africa e Capo Verde. La partenza è prevista per il 21 novembre 2025 da Trieste.

Anche l’edizione 2027 del Giro del Mondo a bordo di Costa Deliziosa prevede un itinerario speciale alla scoperta di destinazioni inedite, tra le quali Half Moon Cay alle Bahamas, in esclusiva per gli ospiti Costa, le città più iconiche della East e West Coast degli Stati Uniti, le isole Hawaii, Tahiti, Fiji, Australia, Giappone, Singapore, il Sud Est Asiatico e l’Africa.

Le prenotazioni del Giro del Mondo 2026 e 2027 sono già aperte.