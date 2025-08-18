Tui fiduciosa sull’estate: “Non avremo bisogno di prezzi aggressivi”

Niente invenduto da smaltire con offerte last minute per Tui. Il ceo del colosso turistico, Sebastian Ebel, durante il suo intervento nel corso della presentazione dei dati del terzo trimestre ha precisato che i posti liberi non sono un problema quest’anno.

All’inizio di agosto, come riporta ttgmedia.com, risultava venduto l’89% dei posti disponibili dal Regno Unito per l’estate 2025, con un aumento di un punto percentuale rispetto all’anno scorso.

“Abbiamo prenotazioni al 90% per l’estate, ottobre incluso”, ha affermato il ceo. Proseguendo: “Non siamo così aggressivi con i prezzi all’ultimo minuto come forse lo sono altri”. Il manager ha aggiunto che le vendite dell’ultimo minuto avranno un loro peso “ma non così importanti come in passato”.