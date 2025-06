Nuove destinazioni, nuovi porti e nuove esperienze per l’estate 2025. Costa Crociere lancia sul mercato le ‘Sea & Land Destinations’: una combinazione di esperienze da vivere in mare, a bordo e a terra durante la discesa.

Le ‘Sea Destination’ sono destinazioni esclusive accessibili solo via nave. Nel Mediterraneo Occidentale è possibile viverle su Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Pacifica, nel Mediterraneo Orientale su Costa Deliziosa, Costa Fascinosa e Costa Fortuna, nel Nord Europa su Costa Diadema. Tra queste sono state introdotte Palma Bay con il “Magaluf Jungle Party” nella baia di Palma e Venice Lagoon con il “Summer Carnival” una festa tra maschere, musica e performer nella Laguna di Venezia. Con Calypso Deep la nave attraversa il punto più profondo del Mediterraneo e, scesa la notte, prende vita l’”Abyss Party”. Lo Stretto dei Dardanelli, invece, si anima con uno spettacolo dei dervisci rotanti, mentre davanti all’Etna i passeggeri possono vivere una wine experience con vista. Anche le “Land Destinations”, per l’estate 2025, presentano escursioni completamente rinnovate e suddivise in quattro tipologie di itinerario: See it All, Icons, Fun for Family ed Extraordinary.