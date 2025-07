Alla fine, dopo due settimane di trattative febbrili, Bruxelles e Washington hanno trovato l’intesa: dazi al 15% per le importazioni europee d’oltreoceano. Un tasso che, però, non riguarda l’industria aerospaziale, storicamente segnata dal contenzioso tra il colosso franco-europeo Airbus e l’americana Boeing.

Il settore, spiega ansa.it, beneficia infatti di un tacito accordo di non belligeranza. Dazi zero, dunque, su aerei e componenti aeronautiche, un accordo che scongiura l’ipotesi dei contro-dazi che l’Europa avrebbe applicato, a partire dal 7 agosto, con due pacchetti di contromisure da 92 miliardi di euro sui prodotti importati dagli Stati Uniti, dunque anche sui velivoli e la componentistica Boeing, per 10,8 miliardi, in risposta al medesimo trattamento che gli States avevano annuncaito di voler riservare ad aerei e componenti Airbus. Nei prossimi giorni, con un voto dei 27, i pacchetti di contromisure saranno accantonati.