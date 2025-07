Bluserena nomina un nuovo Group Director of Marketing & Communication

Un nuovo Group Director of Marketing & Communication per Bluserena Hotels & Resorts . Si tratta di Antonello Padolecchia, che guiderà le strategie di marketing e comunicazione dell'azienda, con l'obiettivo di rafforzare la presenza del brand sul mercato e di promuoverne la crescita.

Padolecchia vanta una solida esperienza nel settore marketing, maturata in realtà globali del lusso Made in Italy. È stato a capo dell’espansione digitale ed e-commerce in Natuzzi e responsabile del lancio del progetto Omnichannel in Maserati dove ha anche ricoperto la direzione Brand Extension & Ecommerce raggiungendo importanti risultati di crescita e sviluppo.

“Siamo entusiasti di accogliere Antonello nella nostra crew - ha dichiarato Marcello Cicalò, ceo di Bluserena -. La sua esperienza e la sua visione strategica offriranno un prezioso contributo alla nostra crescita, accompagnandoci con nuove idee e prospettive lungo il nostro percorso. Siamo certi che Antonello saprà portare una ventata di innovazione e contribuire al successo delle nostre sfide future”.



“Sono felice di entrare a far parte di Bluserena, un brand dinamico e ambizioso – dice Padolecchia -. Affronto questa nuova avventura professionale con entusiasmo, energia e fiducia. Sono certo che insieme potremo consolidare la posizione di leadership di Bluserena all’interno del settore Family Hotel & Resort in Italia”.