Apre Palazzo Ottaviani a Firenze, nuove residenze firmate Lungarno Collection. Le immagini

“Palazzo Ottaviani significa innanzitutto, per me e la mia famiglia, la restituzione alla città di Firenze, insieme al progetto del Museo H Zero, che sorge nello stesso immobile, di un palazzo del centro storico caduto in degrado da oltre 20 anni – dice Diego di San Giuliano, patron del progetto -. Ed anche in qualche modo dare una continuità generazionale al sogno di nostro padre, appassionato collezionista noto a livello internazionale di fermodellismo, con un progetto che richiamasse i codici e la bellezza di un mondo, quello del viaggio lento, a cui ci siamo ispirati per gli interni”.

Questo nuovo progetto arricchisce la selezione degli appartamenti che fanno capo all’Hotel Lungarno, flagship hotel parte di Lungarno Collection, di proprietà della famiglia Ferragamo.