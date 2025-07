Sono solo cinque, e non sette come si era ipotizzato la scorsa settimana, gli aeroporti che consentono di trasportare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni superiori ai 100 ml. La precisazione arriva dall’Enac, con riferimento alla decisione Ecac, l’European Civil Aviation Conference.

In Italia sono cinque gli scali che hanno in dotazione gli scanner di nuova generazione in grado di analizzare i contenuti, anche liquidi, dei bagagli a mano durante i controlli di security. Si tratta degli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna e Torino.

In tutti gli altri scali, pertanto, restano vigenti le regole che limitano il trasporto dei liquidi in cabina: devono essere contenuti in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore a 1 litro e devono essere estratti dal bagaglio nel momento dei controlli di security.