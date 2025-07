La Spagna a cinque stelle, ecco le novità dell’hospitality

La Spagna continua a sviluppare la propria offerta ricettiva d’alta gamma, che vanta un tasso di soddisfazione al 90,7% e attrae investimenti a Madrid, Barcellona e mete costiere, alzando l’asticella dell’ospitalità di fascia alta.

Molte le novità a 5 stelle: nella capitale sorgono le due torri da 414 camere e 1000 mq di spazi meeting di Marriott Hotel Princesa Plaza e Catalonia Plaza España di Catalonia Hotels & Resorts offre 164 camere, piscina sul rooftop, area wellness sulla Gran Vía.

Parador de Molina de Aragón, in Castiglia-La Mancha, ospita 24 camere sul castello medievale. In Costa Blanca, ZEM Wellness Clinic Altea dedica alla longevità un centro clinico da 25 specialità mediche. A Valencia, il Grand Hotel Centenari di Autograph Collection recupera il grattacielo Telefónica del 1928. Eurostars Barcelona Central è nel cuore dell’Eixample di Barcellona e il Gran Hotel Mas d’en Bruno - gruppo The Stein - fonde enologia e design d’avanguardia tra i vigneti catalani.

NH Collection Hotels & Resorts annuncia NH Collection Marbella e IHG Hotels & Resorts riapre il Kimpton Los Monteros. Verso Cadice, OKU Andalusia, nuovo 5 stelle family-friendly con 2000 mq di spa, si ispira al design wabi-sabi. Four Seasons sceglie Siviglia come culla per Four Seasons Seville, in apertura nel 2027.