Emirates da settembre volerà su Madrid con il Boeing 777 riammodernato

A partire dal 16 settembre Emirates introdurrà il Boeing 777 riammodernato sulla rotta per Madrid, segnando una svolta nell’esperienza di volo verso la capitale spagnola. La compagnia porterà sulla destinazione i nuovi interni di cabina, rendendo Madrid la prima città spagnola a beneficiarne. Il velivolo a quattro classi sarà operativo con i voli EK143/EK144: partenza da Dubai alle 14:30 e arrivo a Madrid alle 20,20, ritorno alle 22,05 con atterraggio a Dubai alle 7,10 del giorno seguente (orari locali).

Il cuore della novità è l’introduzione della Premium Economy con sedili in pelle color crema, ampio spazio per le gambe e comfort migliorato. Completano l’offerta una Business Class completamente rivista con configurazione 1-2-1, una First Class aggiornata e una Economy ridisegnata. Il rinnovamento rientra nel maxipiano di investimento da miliardi di dollari di Emirates, che ha già aggiornato 61 aeromobili (31 A380 e 30 Boeing 777), con l’obiettivo di trasformarne oltre 220. A bordo, cucina regionale e drink selezionati firmano l’esperienza “Fly Better”.