Emirates investe in sostenibilità, ecco le nuove idee

“La responsabilità ambientale è un elemento essenziale per raggiungere i nostri obiettivi, sia come compagnia aerea che come settore, e si inserisce pienamente nella Strategia Net Zero 2050 degli Emirati Arabi Uniti”. Queste le parole con cui Adel Al Redha, Deputy President & Chief Operations Officer di Emirates, è intervenuto a Tomorrow Takes Flight, l’evento annuale del gruppo dedicato alla sostenibilità.

Tra le iniziative sviluppate da Emirates e dnata in collaborazione con partner che condividono gli stessi valori la nuova edizione di ‘Aircrafted by Emirates’, che prevede la trasformazione di parti di aeromobili dismessi in oggetti funzionali e dal design estetico, con particolare attenzione ai metalli e ad altri materiali compositi. I team di Service Delivery hanno illustrato nuovi prodotti di bordo realizzati con materiali alternativi o riciclati, cui si aggiungono attività di pulizia della plastica nella Dubai Desert Conservation Reserve. Presentata anche una postazione interattiva con il biodigestore di Emirates Flight Catering e infine, durante l’evento, ci sono state degustazioni di alimenti sostenibili offerte da MMI, Emirates Leisure Retail, dnata Catering & Retail ed Emirates Flight Catering.

“Emirates - ha aggiunto Al Redha - sta facendo progressi con progetti di riduzione delle emissioni in tutte le sue operazioni e siamo attivamente impegnati in programmi di conservazione delle risorse attraverso il riciclo e un approvvigionamento responsabile. Nei prossimi anni, la collaborazione con i partner del settore sarà cruciale per migliorare la riciclabilità dei materiali lungo tutta la catena di fornitura”.