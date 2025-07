Il Gruppo Barceló debutta a Parigi: rilevato l’Evergreen Laurel Hotel

Debutto a Parigi per il Gruppo Barceló grazie all'acquisto, per 70 milioni di euro, dell'Evergreen Laurel Hotel, una struttura da 338 camere, comprese 17 suite, che verrà riposizionato sul mercato sia in ottica leisure sia business. La struttura sarà gestita come Occidental Hotels & Resorts, il marchio upscale del Gruppo che “crea una connessione autentica tra l’hotel, la destinazione e l’esperienza di viaggio”.

“L'acquisizione di questo hotel a Parigi rappresenta una tappa molto speciale per il Gruppo – ha sottolineato il ceo Raúl González -, poiché segna il nostro ingresso in Francia, una meta strategica per la compagnia sia per il suo enorme fascino turistico che per la sua rilevanza nel mercato europeo”.

L'hotel gode attualmente di una solida domanda corporate grazie alla sua posizione nel distretto aziendale di Front de Seine a Levallois-Perret, che ospita 170mila metri quadrati di uffici, situato tra La Défense e Porte Maillot, dove si trova il Palazzo dei Congressi di Parigi. Inoltre, a un raggio di due chilometri ci sono circa un milione di metri quadrati di superficie aziendale, il che lo posiziona strategicamente per catturare questo tipo di domanda.