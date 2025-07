Gruppo Barceló, fatturato e utile in crescita nel 2024: i piani di espansione

Un fatturato di 7.500 milioni di euro e un utile netto di 301,8 milioni di euro, con una crescita rispettivamente del 13% e del 56% rispetto all’anno precedente. Sorridono i numeri dell’esercizio 2024 del Gruppo Barceló.

Il bilancio annuale presenta tutti gli indicatori in crescita e vede l’Ebitda superare i 660 milioni di euro, con un incremento del 24% rispetto al 2023.

Numeri positivi, che arrivano contestualmente con l’avvio di un processo generazionale, che inizia con l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Marta D. Barceló Fontirroig e Antonio Tovar Barceló, nominati rispettivamente presidente di Barceló Crestline Corporation, filiale nordamericana del Gruppo incaricata della gestione degli hotel negli Stati Uniti (oltre ad essere entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Barceló); e ceo per l’America Centrale e i Caraibi di Barceló Hotel Group, per la supervisione delle operazioni alberghiere in Repubblica Dominicana, Cuba, Aruba, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica e Guatemala.

Gli investimenti e il futuro

Parallelalmente continuano gli investimenti. Nel corso dell’ultimo anno, Barceló Hotel Group, divisione alberghiera del Gruppo Barceló, ha aperto 15 hotel nel mondo, approdando per la prima volta in nuove Nazioni come Capo Verde o la Thailandia. E l’apertura di nuove strutture in destinazioni già esistenti, come Marocco, Turchia o Madeira, ha confermato l’impegno dell’azienda verso l’espansione internazionale, così come l’apertura di nuovi hotel in Spagna, in particolare a Las Palmas de Gran Canaria e Jerez de la Frontera, ha dimostrato la continua crescita nel Paese di origine.

Guardando avanti nel 2025, la catena alberghiera prevede di investire circa 500 milioni di euro, 100 in più rispetto all’anno precedente. Questi investimenti saranno destinati sia a migliorare e riposizionare le strutture esistenti, sia all’apertura di nuovi hotel, nei Paesi in cui è già presente e in nuove destinazioni, in base alle opportunità che presenterà il mercato. La strategia di Barceló Hotel Group è quella di dare priorità a immobili che offrano un solido ritorno economico e che siano in linea con la visione e il posizionamento del Gruppo in segmenti ad alta redditività.