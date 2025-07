“L’Italia rappresenta tutto ciò che il mondo ama del viaggio: bellezza, qualità, cultura e cucina. Roma è il palcoscenico perfetto per un Summit che accoglierà i leader mondiali del turismo per pensare con coraggio, agire in modo collaborativo e contribuire a plasmare un decennio di crescita radicato nell’eccellenza”. Così Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc sul Global Summit 2025, che si terrà nella Capitale dal 28 al 30 settembre.

All’Auditorium Parco della Musica si riuniranno personaggi di primo piano dell’industria del turismo, provenienti da Italia e da tutto il mondo, insieme a ministri, sindaci, amministratori delegati e leader creativi, per plasmare il futuro del settore.

I temi

Tra i temi al centro di questa edizione l’Intelligenza artificiale e l’aviazione sostenibile, la gestione delle destinazioni e la conservazione del patrimonio culturale.

Durante il Global Summit avverrà inoltre il passaggio di testimone tra l’attuale presidente del Wttc, Greg O’Hara, fondatore e senior managing director di Certares Management LLC, e Manfredi Lefebvre, presidente di Heritage Group e co-presidente di Abercrombie & Kent.