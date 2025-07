Icelandair porta a 10 le frequenze del Roma-Reykjavik

Prenderà il via da domani 5 luglio l’aumento delle frequenze sul volo Roma-Reykjavik operato da Icelandair. Il collegamento potrà contare ora su 10 voli alla settimana: oltre alle tradizionali partenze pomeridiane da Fiumicino, ce ne saranno infatti anche tre mattutine nelle giornate di martedì, venerdì e domenica.

“La maggior parte dei voli per Roma Fco – spiega la compagnia rappresentata in Italia da Discover The World -, viene operata con il nuovissimo Airbus A321LR, che oltre ad offrire il meglio per ciò che riguarda poltrone ed intrattenimento di bordo, dispone di un numero di posti superiore agli aeromobili, anch’essi nuovissimi, operati sino ad oggi sulla stessa rotta”.

Anche le nuove frequenze serviranno per potere usufruire dei voli in coincidenza verso le destinazioni del Nord America servite da Icelandair.